元卓球日本代表の石川佳純（32）が11月28日、Instagramを更新。2026冬季ミラノ・コルティナオリンピックでフジテレビキャスターを務めることを報告した。 投稿されたのは、黒のカーディガンに赤のニットのクラシカルなコーデに身を包んだ石川の写真。石川は「2024パリ五輪に続いて、こうしてオリンピックに関われることを大変嬉しく光栄に思います」と話し、「今は、選手のお話を伺う度にワクワクが大きく