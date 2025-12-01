¡Öº£Æü¤ÎÉþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤¬ÃËÀ­¤Î¸ý¤«¤éÉÑÈË¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼Ò¸ò¼­Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢¹¥¤­¤Ê½÷À­¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌµ°Õ¼±¤ËÃµ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À­¤Ë¸þ¤±¤ë¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊË«¤á¤Ï¡È¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡É¾Úµò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤Î¥Í¥¤¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ¼¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê