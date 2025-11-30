¤Ç¤­¤ë¤Ê¤é¡¢½÷À­¤È¤·¤Æ¤ÏÉâµ¤À­¤ÎÃËÀ­¤È¤Ï¸òºÝ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÃËÀ­¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÀ­¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¤ÏÉâµ¤À­¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤À­¤ÊÃËÀ­¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÎËÜÀ­¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤«¤é¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×