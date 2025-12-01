長野県中野市は、0歳児の午睡(昼寝)時における安全対策を強化するため、天井カメラ型の午睡チェックシステム「ベビモニ」を市内6つの公立保育園すべての0歳児保育室に導入した。11月11日には、同市立さくら保育園で記者向けの取材会が開かれ、市の担当者や協力企業が導入の背景と期待される効果を説明した。長野県中野市が市内6保育園に午睡チェックシステム「ベビモニ」導入○「ベビモニ」などを活用した安全な保育環境づくり冒頭