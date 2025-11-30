Îø¤Ã¤Æ¡¢¥É¥­¥Ã¤È¤¹¤ëÂç¤²¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤è¤ê¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È¿¿¼Â¡É¤¬É½¤ì¤ë¤â¤Î¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÊÌ¤ìºÝ¤Ë²¿ÅÙ¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê»ÅÁð¤Û¤É¡¢ÃËÀ­¤ÎËÜ¿´¤¬¤Ë¤¸¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤è¤ê¹ÔÆ°¤ÇÅÁ¤ï¤ëÃËÀ­¤Î¡ÈËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÈËÜÌ¿¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉÆ»Ï©Â¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´¨¤¤Æü¤Ë¡Ö¾åÃå¤¤¤ë¡©¡×¤Èº¹¤·½Ð¤·¤Æ