¼«Æ°¼ÖÅð¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬°Ñ¾ü¤·¤¿¡ÖËÉÈÈ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤È¤Ï¡© ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿ÃæÉô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ËŽ¢ËÉÈÈ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーŽ£°Ñ¾ü ¸ÜµÒ¤Ë¼«Æ°¼ÖÅð¤ÎºÇ¿·¼ê¸ý¤äËÉÈÈÂÐºöÅÁ¤¨¤ë ¸©¤ÎÈï³²·ï¿ô¤ÏÁ´¹ñ¥ïー¥¹¥È 10·îËö»þÅÀ¤ÇµîÇ¯1Ç¯´Ö¾å²ó¤ë °¦ÃÎ¸©·Ù ¼«Æ°¼ÖÅð¤ÎÈï³²¤¬µîÇ¯¡¢Á´¹ñ¥ïー¥¹¥È¤À¤Ã¤¿°¦ÃÎ¸©¡£¤³¤È¤·¤Ï10·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç955·ï¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËµîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î866·ï¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ °¦ÃÎ¸©·ÙÌ¾Åì