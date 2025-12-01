1日前引けの日経平均株価は5日ぶり反落。前週末比846.60円（-1.68％）安の4万9407.31円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は362、値下がりは1191、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は240.66円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が72.2円、フジクラ が51.48円、ＳＢＧ が47.13円、ＴＤＫ が27.33円と並んだ。 プラス寄与