¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¤¤«¤¬¤Ã¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«¿È¤Î2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤­¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬ÍèÇ¯¤Î²á¤´¤·Êý¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡Ô2025Ç¯12·î¤Î±¿Àª¡Õ¤ò¡ÖYUKI'sÉ÷¿å¡×¤ÎÌî¸ýÍ³µ¯»Ò¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£🌼¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡È¥¿¥¤¥×¡É¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ëÊýË¡Lacmoi¡Ê¥é¥Ã¥¯¥â¥¢¡Ë°ìÇ¯