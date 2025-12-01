¥Ü¥«¥íP¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îjohn¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTOOBOE¡×¤¬1Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖTOOBOE TWO MAN LIVE ¡Ø´ñºÍ¡ÙÂçºå¸ø±é±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡ÖTOOBOE¡×¡£¡ÖÄ¾Á°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤êÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¤³¤ÎÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖTOOBOE TWO MAN LIVE ¡Ø´ñºÍ¡ÙÂçºåBIGCAT¸ø±é¡×¤Î±ä´ü¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Î