1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数167、値下がり銘柄数406と、値下がりが優勢だった。 個別ではフェニックスバイオがストップ高。ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂ、総医研ホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。ウィルズ、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、Ｓ＆Ｊ、松屋アールアンドディ、スリー・ディー・マトリックスなど6銘柄は年初来高値を更新。ビジネスコーチ、ミー