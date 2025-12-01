アニメ映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』より、映画で初登場となる新キャラクターたちを演じる吹き替え声優として、井上喜久子、関智一、松本梨香、早見沙織、吉野裕行、福山潤、伊瀬茉莉也、花守ゆみりの出演が発表された。【写真】吹替キャスト＆演じるキャラを総チェック！『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』『ギャビーのドールハウス』は、ドリームワークス・アニメーション製作のキッズ向けアニメーシ