テイラー・スウィフトが婚約者でＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシーとの結婚式を前に、世界各地でスターを招いた独身最後のパーティーで祝う予定だという。米紙ＵＳサンが先日、報じた。テイラーの花嫁介添人には親友のセレーナ・ゴメスやジジ・ハディッドも含まれるとされ、関係者は結婚式前に「少なくとも３、４回の女子グループの旅行、もしくは独身最後のパーティースタイルの小旅行」を計画していると語った。