¡Ö·¯¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤Ê¤ó¤ÆÃËÀ­¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¡¢±¿µ¤¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À­¤òÌ©¤«¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¥Ï¥Þ¤ë¡Ö¥¢¥²¥Þ¥ó½÷À­¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÃÃËÀ­¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ËÃËÀ­¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢½÷À­¤Ëµ¤