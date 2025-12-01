今日12月1日は、北日本から西日本の日本海側を中心に、大気の状態が非常に不安定になっており、一部に竜巻注意情報が発表されています。午後もあちらこちらで雨が降り、局地的にカミナリや竜巻などの激しい突風を伴うおそれがあります。氷の粒「ひょう」にもご注意ください。雷雲が通過中北陸〜北海道に竜巻注意情報今日12月1日は、前線を伴った低気圧が日本海を発達しながら進んでいます。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく