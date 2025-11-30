¡Ö¿©»ö¤â±¿Æ°¤âµÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿N¤µ¤ó¡Ê40ÂåÁ°È¾¡¦±Ä¶È¿¦¡Ë¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈËèÆü10Ê¬¤ÎÆþÍá¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½¬´·¡£¥·¥ã¥ï¡¼Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Îä¤¨¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢¤à¤¯¤ß¤â·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð£´¥ö·î¤Ç¼«Á³¤Ë¡Ý£´kg¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢N¤µ¤ó¤¬¼Â´¶¤·¤¿¡ÈÆþÍá¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤Î¸ú²Ì¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Îä¤¨¤¬Â³¤¯¤È¡ÖÁé¤»¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ëN¤µ¤ó¤Ï»Å»öÊÁ¥Ç¥¹