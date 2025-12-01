映画「ぼくらの七日間戦争」（1988年）でメガホンをとった映画監督・脚本家・プロデューサーの菅原浩志（すがわら・ひろし）さんが、今月12日、膵臓（すいぞう）がんのため死去した。70歳。所属のシネボイスが発表した。故人の遺志により、葬儀は近親者で執り行われた。菅原さんは「菅原比呂志」の名義で「ぼくらの七日間戦争」で監督デビュー。同作は宗田理氏が原作の、厳しい規律が敷かれた中学校での生徒の反乱を描いた青春エン