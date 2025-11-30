È©´¨¤¤Åß¤Ï¿ÍÈ©Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÎø°¦ÌÌ¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè£±Ëü¿Í°Ê¾å¤ò´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤»Õ¡¦ºéÎÉ¡Ê¤µ¤é¡Ë¤µ¤ó¤Ë12À±ºÂÊÌ¤Ë¡Ô2025¡Á2026Åß¤ÎÎø°¦±¿¡Õ¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£🌼¡Ú¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡ÛÎø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸å²¡¤·¡£12À±ºÂÊÌ¡Ô2025Ç¯12·î¤ÎÎø°¦±¿UP¥Ø¥¢¡ÕÂè£±°Ì³ªºÂ