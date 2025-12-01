歌手松山千春（69）が11月30日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。22年6月に腹膜がんにより73歳で亡くなったロック歌手葛城ユキさんについて言及した。松山は現在、秋のコンサートツアーを開催中。11月最終週は福山と高松でライブを行った。高松から札幌へ帰る際、利用した岡山空港にちなみ、岡山出身の歌手に言及。「コンサートは広島と香川県だったんですけどね。帰りの飛行機の直航便が岡山でしたか