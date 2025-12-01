楽天の江原雅裕投手（２５）が１日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、４００万円増の１４００万円でサインした（金額はいずれも推定）。日鉄ステンレスから入団した今季、ルーキーの投手陣では唯一、開幕１軍メンバー入り。２軍落ちもありながら経験を積み、９月１５日のロッテ戦で１回無失点に抑えてプロ初勝利を挙げた。３０試合に登板して１勝１敗、１ホールド、防御率３・４５の成績を残した。今季を振り返り、「