JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは11月30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日が行われ、河本結（リコー）は通算7オーバーの28位で終えた。ホステスプロとしての出場だった今大会、プレーだけでなくさりげない“気遣い”も注目を集めた。観る者の視線を奪った。今大会のラウンド中、河本のウェアや髪につけたリボンな