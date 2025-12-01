業務用冷凍食品が主力の日東ベストは、新しい発想での商品開発を推進するとともに、ユーザーのニーズに寄り添った規格や価格の提案を強化する。このほど開催した記者懇談会の席上、嵯峨秀夫社長は「原材料費や人件費、物流費などのコスト上昇で価格改定を検討せざるを得ない状況だが、単純な値上げだけでなく容量や入り数の変更、品質改良なども積極的に検討していく」との考えを示した。食物アレルギー対応商品に手応え現状に