ÆÊÌÚ¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£¸Æü¡¢¸©Æâ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î»ÙÉô¤äÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î£²£°£²£´Ç¯£±Ç¯Ê¬¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î»ÙÉô¤äÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤¢¤ï¤»¤Æ£¹£µ£µ¤ÎÃÄÂÎ¤¬Äó½Ð¤·¤¿À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÁ´ÂÎ¤Î¼ýÆþ³Û¤Ï¡¢¤ª¤è¤½£±£¸²¯£µÀéËü±ß¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤è¤½£±²¯£¹ÀéËü±ß¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ£±£±¡¥£·¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ÆâÌõ¤Ç¤Ï¡Ö´óÉÕ¡×¤¬¤ª¤è¤½£¸²¯£¹ÀéËü±ß