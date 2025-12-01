「来年の計画のうち一番確実な話は『不確実性』です」。最近10大グループ役員は来年の経営基調をこのように説明した。積極的投資で経済成長を主導した企業の「野性」が痕跡をなくしている。景気鈍化と世界的な不確実性が長期化した上に、企業規制がさらに強化されたため企業は来年の事業計画のウエイトを「拡張」から「維持」にシフトする傾向だ。◇「持ちこたえる経営」…人材が最初のターゲット韓国経営者総協会が従業員30人以上