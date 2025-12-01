俳優の石原良純（63）が1日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。神宮外苑のイチョウ並木で広がる迷惑行為について私見を述べた。神宮外苑の全長300メートルものイチョウ並木は人気の撮影スポットとして人気となっており、車道にはみ出して写真撮影をするなど、迷惑行為が相次いでいる。これを受け、東京都は新たな対策として車両規制の時間をこれまでから1時間早め、午後2時