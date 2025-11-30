日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの2025年12月、そして年末年始のラインナップをご紹介。12月恒例の特集「アガサ・クリスティーからのXmasプレゼント」を今回も実施し、2本の注目作が独占日本初放送となる。そのほかにはドイツ人気シリーズの新作、アメリカ発の『刑事コロンボ』一挙放送も。