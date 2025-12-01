ºë¶Ì¸©Äá¥±Åç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À­2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï1Æü¡¢¤¦¤Á1¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤ò¡¢2¿ÍÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£