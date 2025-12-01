冬を彩る花「ポインセチア」を集めた企画展が、栃木市の植物園で開かれています。 栃木市にある「とちぎ花センター」では、赤や黄色に色づいた３０種類のポインセチア合わせて２００鉢が展示されています。この時期恒例の企画展で、今回は「和のまにまに」をテーマに西洋のイメージが強いポインセチアが日本の生活や文化の中に取り入れられ、「和」の空間と調和していく様子が感じられます。 会場に入ると、年