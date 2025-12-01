インドネシアのスマトラ島を中心とした豪雨被害について、木原官房長官は1日午前の記者会見で、現地で日本人8人がホテルに足止めされているものの全員が健康で安全な状態であり、今日にも安全な都市に避難する予定であることを明らかにした。木原長官は会見で「インドネシア・スマトラ島を含む地域の大雨被害においては、多くの死傷者が出ていると承知している。犠牲になられた方々に哀悼の意を表すると共にご遺族に謹んでお悔やみ