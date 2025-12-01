【モデルプレス＝2025/12/01】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月30日、自身のInstagramを更新。ディズニーアンバサダーホテルで野口衣織とともに山本杏奈の誕生日を祝った際の写真を公開した。【写真】指原プロデュース27歳美女「みんなスタイル抜群」私服3ショット◆大谷映美里、野口衣織とともに山本杏奈バースデーお祝い 大谷は「杏奈のお祝いをしにシェフミッキーに行ってきたよ〜 ミッキー神対