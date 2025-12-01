¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÈNTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¸¤ã¤é¤ónet¡×¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤é¤ónet¤ÇºÇÂçÁ´³Û¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò10·î31Æü¤«¤é12·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈID¤Î¥á¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀßÄê¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¦¥§¥ÖÍ½Ìó¤ò´°Î»¤·¡¢ÍøÍÑ´ü´ÖÆâ¤Ë½ÉÇñ¡¦ÍøÍÑ¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢ÍøÍÑ³Û¤ÎºÇÂçÁ´³ÛÊ¬¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¸¤ã¤é¤ó¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£1Åù¤ÏÍøÍÑ¹ç·×¶â³Û¤ÎÁ´³ÛÊ¬¡Ê¾å¸Â