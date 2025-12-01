Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡£¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤½¤¦¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë¤³¤È¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¹Ô¤¯¾ì½ê¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤­