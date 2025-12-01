モデルでタレントの河北麻友子さんは11月30日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた際のかわいい姿を披露しました。【写真】河北麻友子のかわいいディズニーコーデディズニーでのプライベートショット投稿に7枚の写真を載せている河北さん。友人と共にディズニーを満喫する姿です。1、2枚目の河北さんの全身ショットでは、大きめのトレーナーから黒タイツの美脚があらわに。圧巻のスタイルであることが分かりま