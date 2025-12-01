徳島県議会議員の男が、東京・赤坂のホテルで派遣型風俗店の女性の裸をスマートフォンで盗撮したとして２９日、警視庁に逮捕されました。徳島県議会は週明けの１２月１日、緊急の会長・幹事長会を開き、議長は「古川議員逮捕の関係で、急遽お集まりいただきました。このような事案が起こったことはまことに遺憾であり、痛恨の極みであります」と述べました。警視庁に逮捕されたのは、公明党徳島県本部の代表を務める徳島県議