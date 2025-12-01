¡þ¥É¥¤¥Ä1ÉôÂè12Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯4¡½0¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯11·î30Æü¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô¤Ç¤Î½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾5Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇMF¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤«¤é²£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤à¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤Ë½Ä¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±24Ê¬¤Ë¼«¿È¤¬Âà¤¤¤¿¸å¤â