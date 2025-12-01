ËÌ³¤Æ»¶æÃÎ°ÂÄ®¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ãË¡³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸»úÄ®Ä¹¤Ï»ö¶È¼Ô¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄêÎãÄ®µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶æÃÎ°ÂÄ®¤ÎÃ§ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤¬Ìµµö²Ä¤Ç¿¹ÎÓ¤ª¤è¤½£³¡¥£¹¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤òÈ²ºÎ¤·¡¢½»Âð£²Åï¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿¹ÎÓË¡¤ä·úÃÛ´ð½àË¡¤Ê¤É£¹·ï¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ê¸»úÄ®Ä¹¤Ï»ö¶È¼Ô¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ðÈ¯¤Ë¤«¤«¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤Ê¤É£¹£³Ëü