厚生労働省＝東京・霞が関東京都内の公共職業安定所（ハローワーク）の職員が偽名で求職者になりすまし、企業9社の採用選考に応募していたことが1日、分かった。うち4社から採用決定を受けていた。職探しを装うことによって、職業紹介の実績を水増ししていた可能性がある。厚生労働省は、詳しい事実関係の確認を進めた上で、職員を処分する方針だ。厚労省などによると、職員はハローワーク墨田（東京都墨田区）に所属。少なく