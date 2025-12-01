ロックバンド「凛として時雨」のドラムのピエール中野（45）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。中国でのライブ開催に向けた思いをつづった。中野は先月14日、Xで、来日した中国のプロモーターと会食したことを報告していたが、今回の投稿で「連絡を取り合っています。今は状況が安定するのを待つしかないようで、公演許可の見込みが立ったらすぐ連絡してくれるそうです」と現地での公演に関してやりとりしている状況を明かした