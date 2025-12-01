それが当たり前だと思っている「生活習慣」は、もし問題があったとしてもなかなか自分では気づきにくいもの。悪気のない行為で愛する彼女をイライラさせているとしたら、お互いにとって良くないので、早めに改めたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「できれば改善してほしい！彼氏のダメな『生活習慣』」をご紹介します。【１】お金はあるだけ使い切り、貯蓄する気がない「浪費