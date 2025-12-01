止まらない物価上昇、上がらない賃金、経済格差の急速な拡大……。1970年代に「一億総中流社会」といわれ、国民が高い生活水準を誇っていた日本は、その後、長期的な経済低迷に陥っている。30年間も経済成長が鈍化した状態「失われた30年」から脱却するためのヒントは、2023年に日本を追い抜き、GDP世界第3位に躍り出た“ものづくり大国”・ドイツにあった。本記事では、岩本晃一氏の著書『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいも