»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Î¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»°½Å¸©µµ»³»Ô¤Ë¤¢¤ë½¡±Ñ»û¤Î¼ùÎð600Ç¯°Ê¾å¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ç¤¹¡£½¡±Ñ»û¤Ï¡¢µµ»³ÈÍ¼ç¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî²È±ï¤Î»û¤Ç¡¢¤½¤Î¶­Æâ¤ËÂç¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤µ37¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ç¡¢1937Ç¯¤Ë»°½Å¸©¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁá¤¤Àè½µËö¤«¤é¿§ÉÕ¤­¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÀÞ¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤È¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î¾å¶õ¤Ë¤­¤é¤­¤é¤È¸÷¤ë