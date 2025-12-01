20年前、まだ「ワンオペ育児」という言葉すらなかった時代。孤独を感じながら、ひとり奮闘していた江東区の大久保朋果区長。その経験が、今の江東区の子育て支援政策の原点になっているといいます。“みんなで支える子育て”を実現するために、今どのような取り組みを進めているのでしょうか。昭和の会社員な夫とワンオペ育児── 東京都の職員として長年働いていらっしゃいましたが、お子さんの出産や子育てを経験しながらの勤務