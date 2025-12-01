楽天の江原雅裕投手（25）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、400万円増の来季年俸1400万円でサイン。「登板数が多かったんですけど、あんまり安心してみてもらえるような内容じゃなかった。球団の方からは“来年に向けて今以上に頑張ってください。期待しています”という言葉をいただきました」とうなずいた。日鉄ステンレスからドラフト4位で入団した今季は30試合に登板し、1勝1敗1ホールド、防御率3・4