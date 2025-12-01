2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1¥«·î¡£»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤Ë¤¢¤ë³¤»ºÊªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªºÐÊë¤Ê¤É¤ÎÂ£ÅúÍÑ¤Ë¿Íµ¤¤Î°ËÀª¥¨¥Ó¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä»±©»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄÁ³¤Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Ä»±©»Ô¤ä»ÖËà»Ô¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿°ËÀª¥¨¥Ó¤òÀ¸¤­¤¿¤Þ¤ÞÈ¢µÍ¤á¤·¡¢½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11·î29Æü¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤é¤¬³è¤­¤Î¤¤¤¤°ËÀª¥¨¥Ó¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿ôÉ¤¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÈ¢µÍ¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î°ËÀª¥¨¥Ó¤Ïµù³ÍÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î