俳優の相島一之（64）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。あらためて反戦の思いをつづった。11月30日に誕生日を迎えた相島は「全ての戦争に反対あたりまえ」と切り出し、「軍拡の先にあるものは戦争歴史が証明武器を作って売ろう大大大反対」と軍事力の強化に反対する思いをつづり、「誕生日につぶやいた自由と平和永遠に」と願いを込めた。相島は三谷幸喜氏の主宰劇団、東京サンシャインボーイズのメンバーで、三谷