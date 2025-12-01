ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」が「2025MAMA AWARDS」で大賞を受賞した。10月28〜29日に香港カイタックスタジアムで開催された同授賞式で、4大大賞の1つ「ALBUM OF THE YEAR」と、ファン投票で受賞者が決まる「FANS CHOICE MALE TOP 10」の2部門を受賞した。Stray Kidsは受賞会場で、まず「数日前、ここ香港で本当に胸が痛むことがありました。犠牲者の方々と被害者の方々に深い哀悼の言葉をお伝えします。早い