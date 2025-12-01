歌手G−DRAGONが、「2025MAMA AWARDS」で披露したパフォーマンスに、親指を下に向ける絵文字を投稿し、話題になっている。韓国メディアが報じた。11月30日に韓国の音楽専門チャンネルMnet「MAMA AWARDS」公式インスタグラム・アカウントが、G−DRAGONの舞台映像を掲載した。これに対し、G−DRAGONは、自分のアカウントで親指が下に向かった絵文字を投稿。真意は不明だが、SNSで注目を集めている。韓国メディアのスポーツワールドは