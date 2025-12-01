ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¼êÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢11·î29Æü¤Ë»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬¼êÏÃ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Ë°ËÀª»Ô¤Ç¼êÏÃ¸À¸ì¾òÎã¤¬À©Äê¤µ¤ì10¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òµ­Ç°¤·¡¢¼êÏÃ¤¬¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¼êÏÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¡¢¼êÏÃ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ê