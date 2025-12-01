2025年の「新語・流行語大賞」のノミネート30語が決定し、12月１日に大賞が発表される。候補には「ミャクミャク」「国宝」「クマ被害」などインパクト強めのワードが並ぶ中、今年度の朝ドラ『あんぱん』からも「ほいたらね」が選出された。 【画像】流行語大賞ノミネート、「ほいたらね」の土佐弁が可愛い朝ドラヒロイン 「じぇじぇじぇ」や「はて？」など、たびたびノミネートされてきた朝ドラ