»³·Á»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î1Æü¤Î¸áÁ°9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÉÙ¤ÎÃæ»°ÃúÌÜÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¯¥Þ¤Î¥Õ¥ó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥ÞÌÜ·â¾ì½ê ¤Þ¤¿¡¢11·î30Æü¤Î¸á¸å10»þ7Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙ¤ÎÃæ»°ÃúÌÜÃÏÆâ¤Ç¤Ï¡¢½»ÂðÉßÃÏ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¥¯¥Þ¤Î¥Õ¥óÌÜ·â¾ì½ê¡Ê²èÁü¡Ë ¢£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ì½ê ¢£11·î30Æü～12·î1Æü¤Î¥¯¥ÞÌÜ·â¾ì½ê¡Ê»³·Á»Ô¡Ë 12·î1Æü¡Ê·îÍË¡Ë¸áÁ°9