Ê¡²¬»Ô¤ÎÌë´ÖÃæ³Ø¡ÖÊ¡²¬¤­¤Ü¤¦Ãæ³Ø¹»¡×¡ÊÁáÎÉ¶è¡Ë¤Ï7Æü¡¢Íè½Õ¤ÎÆþ³Ø´õË¾¼Ô¸þ¤±¤Ë³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¡£1Æü¤Þ¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ³ØÂÐ¾Ý¤ÏÆ±»Ô¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢2011Ç¯4·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¡£¹ñÀÒ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¼ø¶È¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¿½¤·¹þ¤á¤ë¡£Ê¡²¬¤­¤Ü¤¦Ãæ¤Ï22Ç¯4·î¡¢¶å½£¤ÇÅö»þÍ£°ì¤Î¸øÎ©Ìë´ÖÃæ¤È¤·¤Æ³«¹»¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï10¡Á90Âå¤Î59¿Í¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¡£¼ø¶È¤ÏÊ¿Æü